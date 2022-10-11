Беременная лошадь и несколько коров погибли в страшном ДТП в соседнем с Карелией регионе

В Волосовском районе Ленобласти столкнулись грузовик с животными и скотовоз, погибли несколько коров и лошадей.
В четверг, 17 ноября, на трассе в деревне Рабитицы, что в Волосовском районе Ленобласти столкнулись грузовик с животными и скотовоз. В результате аварии пострадали и погибли несколько коров и лошадей, говорится в сообщении паблика 47channel.ru.
От столкновения грузовик вылетел в кювет и перевернулся набок. Тяжелые травмы получило множество животных, известно также о погибшей беременной лошади. Как сообщает издание «Невские Новости», ветеринары приняли решение умертвить пострадавший скот, чтобы те не мучались от полученных переломов.
В аварии также пострадали два человека — от госпитализации они отказались. Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны.
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