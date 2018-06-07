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Новости. Общество
19:10, 07 Июня 2018

Беременную Кудрявцеву заменит ведущая из "Орла и решки"

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Лера Кудрявцева впервые за много лет не будет вести церемонию вручения премии Муз-ТВ. Говорят, телеведущая отказалась из-за интересного положения.

Лера Кудрявцева не будет вести церемонию вручения 16-й национальной премии Муз-ТВ, сообщает Dni.Ru. Об этом заявил руководитель телеканала Арман Давлетяров. "Лера беременна, поэтому в этом году она пропускает церемонию, но в будущем непременно будет с нами. Никаких штрафных санкций за расторжение контракта с ней не будет, потому что она все-таки сотрудник нашего канала", – рассказал Давлетяров.

Беременную Леру Кудрявцеву заменит видеоблогер, ведущая и модель Настя Ивлеева. "Мы отсмотрели множество претендентов, но именно Настя покорила нас искренностью и непосредственностью", – пояснил Арман.

Отечественные знаменитости в шоке от того, что впервые за много лет популярной блондинки не будет на этом мероприятии. Многие приняли новость со слезами на глазах. Вместе с Настей Ивлеевой церемонию будут вести старожилы премии – Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.

Напомним, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой развеял Андрей Малахов. В прямом эфире он высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий.

У Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Нынешний супруг ведущей, хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше пасынка. Недавно в СМИ появилась информация, что Кудрявцева уходит в декретный отпуск.

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