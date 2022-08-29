«Рука памяти» поднялась из земли в районе Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе состоялось открытие памятного знака «Рука памяти».
Церемония, посвящённая открытию памятного знака «Рука памяти», состоялась в сквере перед администрацией Ильинского сельского поселения. Об этом информирует газета «Олония».
«Памятный знак посвящён всем защитникам Отечества, чей последний бой продолжается до сих пор. Памяти тех, кто ещё не найден, и тех, кого уже не найдут никогда!», — сообщило издание.
Ранее сообщалось, что памятный знак писателю Дмитрию Балашову установили в деревне Карелии.
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