«Рука памяти» поднялась из земли в районе Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе состоялось открытие памятного знака «Рука памяти».

Церемония, посвящённая открытию памятного знака «Рука памяти», состоялась в сквере перед администрацией Ильинского сельского поселения. Об этом информирует газета «Олония».

«Памятный знак посвящён всем защитникам Отечества, чей последний бой продолжается до сих пор. Памяти тех, кто ещё не найден, и тех, кого уже не найдут никогда!», — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что памятный знак писателю Дмитрию Балашову установили в деревне Карелии.