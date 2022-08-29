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Памятный знак писателю Дмитрию Балашову установили в деревне Карелии

Новости. Культура
18:00, 30 Августа 2022
фото: Миннац Карелии/ВК

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В Кондопожском районе прошел фестиваль «Балашовское лето», посвященный 95-летию известного писателя, ученого-фольклориста и общественного деятеля Дмитрия Балашова.

Как сообщили в Министерстве национальной и региональной политики республики, в рамках фестиваля Кондопожском районе для гостей, друзей и родственников писателя из Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской области, Кондопоги и Петрозаводска были организованы насыщенная программа «Магнит Чеболакши». Также здесь прошел семинар «Балашовский треугольник», где рассказали о творчестве писателя. Кульминацией фестиваля стало открытие памятного знака писателю Дмитрию Балашову в деревне Чеболакша.

«Творчество Балашова дает замечательный импульс для размышления современным детям», - отметила писатель, автор стихотворных книг для детей, руководитель школьных поэтических студий, Елена Харламова.

Фестиваль проходил в рамках проекта КРОО «Содружество народов Карелии» «Балашовский треугольник», поддержанного грантом главы республики.

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