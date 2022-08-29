Памятный знак писателю Дмитрию Балашову установили в деревне Карелии

В Кондопожском районе прошел фестиваль «Балашовское лето», посвященный 95-летию известного писателя, ученого-фольклориста и общественного деятеля Дмитрия Балашова.

Как сообщили в Министерстве национальной и региональной политики республики, в рамках фестиваля Кондопожском районе для гостей, друзей и родственников писателя из Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской области, Кондопоги и Петрозаводска были организованы насыщенная программа «Магнит Чеболакши». Также здесь прошел семинар «Балашовский треугольник», где рассказали о творчестве писателя. Кульминацией фестиваля стало открытие памятного знака писателю Дмитрию Балашову в деревне Чеболакша.

«Творчество Балашова дает замечательный импульс для размышления современным детям», - отметила писатель, автор стихотворных книг для детей, руководитель школьных поэтических студий, Елена Харламова.

Фестиваль проходил в рамках проекта КРОО «Содружество народов Карелии» «Балашовский треугольник», поддержанного грантом главы республики.