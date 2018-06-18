Беременную жену туриста, сорвавшегося в водопад Кивач, госпитализировали

В Карелии беременную жену сорвавшегося в водопад туриста доставили в Кондопожскую больницу.

Как сообщили в заповеднике "Кивач", в минувшее воскресенье 17 июня днем молодой человек, который приехал посмотреть на водопад с семьей – беременной женой и детьми – перелез через ограждение, чтобы сделать фото, и сорвался в воду.

Трагедия произошла на глазах у семьи. Беременной жене стало плохо, вызвали скорую, которая доставила женщину в Кондопожскую больницу.

Как сообщили в Карельской спасательной службе, турист 1987 года рождения приехал из города Кировск Ленинградской области.

На данный момент водолазы ведут поисковые работы молодого человека.