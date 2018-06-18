Беременную жену туриста, сорвавшегося в водопад Кивач, госпитализировали

По теме
Загрузка...
В Карелии беременную жену сорвавшегося в водопад туриста доставили в Кондопожскую больницу.
Как сообщили в заповеднике "Кивач", в минувшее воскресенье 17 июня днем молодой человек, который приехал посмотреть на водопад с семьей – беременной женой и детьми – перелез через ограждение, чтобы сделать фото, и сорвался в воду.
Трагедия произошла на глазах у семьи. Беременной жене стало плохо, вызвали скорую, которая доставила женщину в Кондопожскую больницу.
Как сообщили в Карельской спасательной службе, турист 1987 года рождения приехал из города Кировск Ленинградской области.
На данный момент водолазы ведут поисковые работы молодого человека.
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
11.06.2018, 09:43
15.06.2018, 20:46
15.06.2018, 19:06
12.06.2018, 12:00
14.06.2018, 13:39
Аналитика
Сегодня 13:55
Обществоведение
Бывший госслужащий рассказал, как помогал брать взятки высокопоставленным чиновникам Карелии, а потом их же разоблачал.
15.06.2018 14:57
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
08.06.2018 09:51
Чтиво
Сегодня 11:18
Личное мнение
Возвращение на новый круг рассмотрения уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева углубило многочисленные расколы внутри общества.
14.06.2018 10:00
13.06.2018 11:48
08.06.2018 09:59
Медиа
Сегодня 13:26
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии