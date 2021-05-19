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Беременных и семьи с детьми поддержат рублем с 1 июля

Новости. Общество
22:00, 19 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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Госдума приняла закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин.

Госдума на пленарном заседании 19 мая  приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ направлен на реализацию инициатив президента РФ, прозвучавших в послании Федеральному собранию, пишет ТАСС.

Закон устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.

Соответствующие поправки были внесены во втором чтении в правительственный законопроект о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний. Данное положение осталось в тексте документа и также получило поддержку депутатов.

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