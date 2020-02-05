Беременным преступницам хотят дать послабление

Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий смягчение наказания за преступления небольшой тяжести для беременных и женщин с детьми до трех лет, пишет издание "РИА Новости".



Ранее сообщалось, что правительство России на заседании в четверг одобрило этот законопроект.



"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести", – говорится в тексте документа.



Кроме этого, статс-секретарь заместителя министра юстиции РФ Вадим Федоров назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания данного проекта ФЗ.