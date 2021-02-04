Беременным женщинам предлагают платить, чтобы удержать их от абортов

В Госдуме предложили выплачивать беременным женщинам ежемесячное пособие по 20 тысяч рублей.

Об этом депутат Госдумы Николай Земцов рассказал NEWS.ru.

По его словам, инициатива предусматривает выдачу беременным женщинам сертификата, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Соавторами документа выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.

Депутат подчеркнул, что мера поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта.

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