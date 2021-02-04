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Беременным женщинам предлагают платить, чтобы удержать их от абортов

Новости. Общество
16:39, 05 Февраля 2021
фото: pixabay
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В Госдуме предложили выплачивать беременным женщинам ежемесячное пособие по 20 тысяч рублей.

Об этом депутат Госдумы Николай Земцов рассказал NEWS.ru.

По его словам, инициатива предусматривает выдачу беременным женщинам сертификата, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Соавторами документа выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.

Депутат подчеркнул, что мера поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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нетюлень
2021-02-05 18:01:16
Нехудо бы графчика самого отправить пожить на 20 тысяч. Без пуза, мы не фашисты.
nae
2021-02-05 16:50:48
Вредная инициатива.
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