Бесплатное лекарство «Галвус» для больных диабетом поступило в аптеку Петрозаводска

В Минздраве Карелии ответили на вопрос петрозаводчанина об обеспечении больных диабетом бесплатными лекарствами.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился горожанин, который сообщил, что в аптеке на Володарского, где выдают бесплатные лекарства для больных диабетом, пропал жизненно необходимый «Галвус».

В Минздраве Карелии ответили, что данный препарат на складе имеется и дополнительно будет распределен Центром Диабет.

«В аптеку поступит „Галвус“ поступит 25–26 августа», — сообщили в министерстве здравоохранения.