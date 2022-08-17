Бесплатное лекарство «Галвус» для больных диабетом поступило в аптеку Петрозаводска

В Минздраве Карелии ответили на вопрос петрозаводчанина об обеспечении больных диабетом бесплатными лекарствами.
В редакцию «Столицы на Онего» обратился горожанин, который сообщил, что в аптеке на Володарского, где выдают бесплатные лекарства для больных диабетом, пропал жизненно необходимый «Галвус».
В Минздраве Карелии ответили, что данный препарат на складе имеется и дополнительно будет распределен Центром Диабет.
«В аптеку поступит „Галвус“ поступит 25–26 августа», — сообщили в министерстве здравоохранения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание