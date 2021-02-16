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Бесплатное обучение инструкторов скандинавской ходьбы организовано в Карелии

Новости. Общество
17:40, 17 Февраля 2021
фото: Республика Карелия / ВК
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В Карелии обещают подготовить инструкторов скандинавской ходьбы на безвозмездной основе.

Фонд территориального развития "Карьяла" и школа скандинавской ходьбы "ScandiKarjala" при поддержке Фонда президентских грантов начинают принимать заявки на обучение инструкторов скандинавской ходьбы. Об этом информирует паблик карельского правительства.

Организаторы приглашают желающих стать инструкторами для дальнейшего проведения ими занятий в своем городе или районе.

В программу обучения включены занятия по теории (16 часов) - с 10 по 31 марта (онлайн); практические занятия (8 часов) - c 1 по 18 апреля (Петрозаводск) и зачет - апрель (Петрозаводск).

"Обучение бесплатное. Тем, кто пройдет отбор, предоставят палки для скандинавской ходьбы и оплатят проезд в Петрозаводск для прохождения практики и сдачи зачета. Важно: после окончания обучения и сдачи зачета инструкторы должны будут провести занятия в группах не менее 10 человек и предоставить отчет о тренировках", - говорится в сообщении.

Организаторы предлагают заполнять заявки здесь.

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