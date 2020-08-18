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Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Новости. Общество
07:50, 19 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.

Напомним, Министерство образования Карелии в минувшую субботу, 15 августа, подписало соглашение с Минпросвещения РФ о выделении средств из федерального бюджета на организацию горячего питания учащихся начальных классов. Правда, субсидия выделена на бесплатные завтраки для учеников только тех школ, где полностью готовы организовать горячее питание. Образовательные учреждения, к которым есть замечания Роспотребнадзора, будут выполнять поручение президента России за счет средств республиканского бюджета.

По данным министерства образования Карелии, на организацию питания около 30 тысяч младшеклассников в течение учебного года будет направлено с учетом федеральных и региональных средств свыше 400 млн рублей. При этом ни на совещании в правительстве 18 августа, ни в своих постах в социальных сетях глава Минобразования Роман Голубев не уточняет, сколько денег придется потратить республике, а сколько пришлют федералы. Не конкретизирует министр, и какие именно школы не готовы сегодня выполнить закон о бесплатном горячем питании.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-19 09:43:42
А можно за счет зарплаты тех чиновников, что не обеспечили?
Ринат
2020-08-19 09:39:03
Бездарные чиновники заполонили коридоры власти в регионе , ничего хорошего делать не умеют . привыкли только гребсти под себя .
Д.Ю
2020-08-19 09:17:54
У руководства многомиллионные доходы, а дети будут питаться платно
Гость
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