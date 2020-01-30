Бесплатные катания пройдут на горнолыжном курорте под Петрозаводском

Горнолыжный курорт "Ялгора" приглашает всех желающих на бесплатное катание в эти выходные.

Для всех любителей горных лыж и сноуборда, а также для всех, кто когда-либо мечтал, но до сих пор не попробовал!



Горнолыжный курорт "Ялгора", расположенный в 15 км от Петрозаводска, устраивает для всех желающих бесплатное катание.



Зима наконец-то добралась до нашего региона, осчастливив жителей долгожданным снегопадом и морозной погодой. Благоприятные условия не только обрадовали, но и позволили команде "Ялгоры" провести качественную и по-настоящему оперативную подготовку всех склонов.



Таким образом, Центр активного отдыха "Ялгора" хочет поделиться зимнем настроением с Каждым из вас и дарит незабываемую возможность зарядиться радостью вместе с бесплатным катанием в эти выходные!



1 и 2 февраля с 10:00 до 11:00 для вас будут доступны все подъемники и трассы совершенно бесплатно.



Приезжайте сами, приглашайте родных и друзей и наслаждайтесь зимой вместе с "Ялгорой"!



С нетерпением ждем вас.