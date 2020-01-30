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Бесплатные катания пройдут на горнолыжном курорте под Петрозаводском

Новости. Общество
15:00, 31 Января 2020
фото: © "Ялгора"
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Горнолыжный курорт "Ялгора" приглашает всех желающих на бесплатное катание в эти выходные.

Для всех любителей горных лыж и сноуборда, а также для всех, кто когда-либо мечтал, но до сих пор не попробовал!

Горнолыжный курорт "Ялгора", расположенный в 15 км от Петрозаводска, устраивает для всех желающих бесплатное катание.

Зима наконец-то добралась до нашего региона, осчастливив жителей долгожданным снегопадом и морозной погодой. Благоприятные условия не только обрадовали, но и позволили команде "Ялгоры" провести качественную и по-настоящему оперативную подготовку всех склонов.

Таким образом, Центр активного отдыха "Ялгора" хочет поделиться зимнем настроением с Каждым из вас и дарит незабываемую возможность зарядиться радостью вместе с бесплатным катанием в эти выходные!

1 и 2 февраля с 10:00 до 11:00 для вас будут доступны все подъемники и трассы совершенно бесплатно.

Приезжайте сами, приглашайте родных и друзей и наслаждайтесь зимой вместе с "Ялгорой"!

С нетерпением ждем вас.

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