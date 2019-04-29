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Новости. Экономика
12:45, 29 Апреля 2019

Бесплатные уроки по английскому и финскому языкам пройдут в Петрозаводске

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Количество мест ограничено, записаться можно прямо сейчас.

Центр "Инициатива" приглашает взрослых заговорить на финском или английском языке всего за 24 часа: начать экспресс-курс можно с бесплатного открытого урока 13 мая или 17 июня. Занятия будут проходить в центре Петрозаводска и на Древлянке.

- В этом году я начала изучать финский язык вместе с Центром "Инициатива". И могу с уверенностью сказать, что нисколько не пожалела. Мой преподаватель - лучший преподаватель иностранного языка в моей жизни, способный замотивировать даже самого сложнообучаемого студента. Каждый урок пролетает как 5 минут, - делится своими впечатлениями о курсе финского языка Полина.

Экспресс-курсы – это, прежде всего, коммуникативные задания и актуальные темы, которые подбираются с учетом уровня группы (с нуля, А1 или А2). За 24 часа взрослые не только познакомятся с основами грамматики (местоимения, времена, вопросительные формы), но и на практике закрепят полезную разговорную лексику: как представиться, заказать еду в ресторане, делать покупки, искать дорогу, рассказывать о себе, своей семье, работе и увлечениях.

На занятия педагоги приглашают носителей языка, вместе с которыми участники курсов составляют диалоги и общаются на разные темы. По окончании курса каждый участник получает сертификат, подтверждающий уровень языка.

На бесплатном занятии взрослые познакомятся с педагогами Центра, программой курса и попробуют выучить свои первые фразы на иностранном языке.

Узнать подробнее об ускоренных разговорных курсах и бесплатных уроках можно на сайте центра "Инициатива", в группе ВК, а также по телефону: 67-18-83.

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