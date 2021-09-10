Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Коммунальщики обещают вернуть горячую воду в дома жителей нескольких районов Петрозаводска 11
13.09.2021 13:06
Жесткое столкновение автомобилей произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
13.09.2021 09:03
Карельская филармония приглашает жителей Петрозаводска на Ярмарку абонементов
13.09.2021 17:40
В Петрозаводске команда по американскому футболу открывает бесплатную Школу новичков
13.09.2021 18:20
Лось погиб в Карелии после столкновения с «Орланом» 5
13.09.2021 15:31
Почти шесть с половиной тысяч детей заразились коронавирусом в Карелии 3
13.09.2021 09:44
Пенсионерка в Петрозаводске шла по дороге и попала под машину
13.09.2021 16:31

Бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов запустили до поликлиники №4 в Петрозаводске

Новости. Общество
07:25, 14 Сентября 2021
фото: Минтранс Карелии

Новости партнеров

«Карелавтотранс» организовал социальный рейс для жителей Кукковки, посещающих городскую поликлинику №4 на Ключевой.

Как сообщает Минтранс Карелии, в связи с неоднократными обращениями жителей Петрозаводска в правительство республики и администрацию карельской столицы «Карелавтотранс» организовал социально значимые перевозки отдельных категорий граждан из микрорайона Кукковка в поликлинику № 4 (ул. Нойбранденбургская, 1).

Бесплатно воспользоваться данным рейсом могут ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, России, социалистического труда, инвалиды 1 и 2 групп, сопровождающие их лица, и пенсионеры.

Перевозки выполняются по будням - пять рейсов в день. Первый из них отправляется от остановочного пункта «ул. Ровио» в 8.00. Автобус ходит до 12.40, затем в его график включен перерыв на обед до 14.00, окончание работы - в 17 часов. Остановки по пути следования предусмотрены.

Полное расписание движения автобусов по данному маршруту будет опубликовано на сайте ГУП РК «Карелавтотранс».

Ранее сообщалось, с 1 сентября изменилось расписание социального рейса «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна

Аналитика

13.09.2021 10:00
Обществоведение
В фокусе — человек: «Новые люди» предлагают новые решения старых проблем
Программу решения социальных проблем представил кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва от партии «Новые люди» Владимир Кванин.
Евгений Ульянов: «Я горжусь своей фамилией»
10.09.2021 14:05
Костная клиника: знаем как победить боль в спине!
09.09.2021 15:02
Время пришло: «Новые люди» поставят политическую систему с головы на ноги
09.09.2021 15:00
Три мешка из-под картофеля и бывший лимонадный цех 2
09.09.2021 14:59
Вся аналитика

Чтиво

11.09.2021 16:35
Без политики
«Карловцы» погорели на героине: 17 лет спустя 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук 17 лет назад написала статью о том, как оказалась на скамье подсудимых знаменитая «карловская» банда.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
07.09.2021 17:10
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»