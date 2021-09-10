Бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов запустили до поликлиники №4 в Петрозаводске

«Карелавтотранс» организовал социальный рейс для жителей Кукковки, посещающих городскую поликлинику №4 на Ключевой.

Как сообщает Минтранс Карелии, в связи с неоднократными обращениями жителей Петрозаводска в правительство республики и администрацию карельской столицы «Карелавтотранс» организовал социально значимые перевозки отдельных категорий граждан из микрорайона Кукковка в поликлинику № 4 (ул. Нойбранденбургская, 1).

Бесплатно воспользоваться данным рейсом могут ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, России, социалистического труда, инвалиды 1 и 2 групп, сопровождающие их лица, и пенсионеры.

Перевозки выполняются по будням - пять рейсов в день. Первый из них отправляется от остановочного пункта «ул. Ровио» в 8.00. Автобус ходит до 12.40, затем в его график включен перерыв на обед до 14.00, окончание работы - в 17 часов. Остановки по пути следования предусмотрены.

Полное расписание движения автобусов по данному маршруту будет опубликовано на сайте ГУП РК «Карелавтотранс».

Ранее сообщалось, с 1 сентября изменилось расписание социального рейса «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск».