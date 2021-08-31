С 1 сентября меняется расписание рейса «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск»

Расписание социального рейса скорректировано с учетом продолжительности светового дня, сообщили в Минтрансе Карелии.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия уведомило об изменении расписания социальных рейсов по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск» в связи уменьшением светового дня:

— время отправления из г. Петрозаводск переносится на 16 часов 30 минут (причал № 2);

— прибытие в с. Сенная Губа — 17.45, отправление — 18.00;

— прибытие на о. Кижи — 18.10, отправление — 18.30;

— прибытие в г. Петрозаводск — 20.00.

Рейсы выполняются трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Бронирование билетов, уточнение расписания и справки можно получить по телефону: 8 (8142) 33-10-50 (с 12 до 17 часов).