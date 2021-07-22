Бесстрашная поездка по «зебре» обошлась велосипедисту в райцентре Карелии в 800 рублей

В Олонце автоинспекторы оштрафовали велосипедиста-нарушителя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Велосипедисту предстоит заплатить штраф в размере 800 рублей за проезд на велосипеде по пешеходному переходу. Инцидент произошел во дворе у дома №8 по улице Урицкого в Олонце.

Инспекторы ДПС напомнили нарушителю, что перед пешеходным переходом необходимо сойти с велосипеда и перейти дорогу пешком, ведя свой двухколесный транспорт рядом.

Ранее велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске.