Велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием велосипедиста произошло на перекрестке улиц Антикайнена и Красной.

По сообщению МЧС в Карелии, в минувшее воскресенье, 18 июля, в 20:07 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге — наезд легкового автомобиля на велосипедиста.

Судя по видео, размещенного в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», велосипедист, двигаясь по улице Антикайнена со стороны центра, врезался в автомобиль, поворачивающий на Красную.

Момент происшествия попал в объектив камер компании «Сампо.Ру».

Ранее в Карелии водитель без прав насмерть сбил велосипедиста.