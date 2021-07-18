Реклама
Прислать новость
Парфенчиков о ситуации в эвакуированном поселке: «Повода для паники нет» 9
18.07.2021 21:29
МЧС хочет разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 метрах от построек 7
18.07.2021 19:40
Ливни и грозы накроют несколько районов Карелии 1
18.07.2021 10:13
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров   6
18.07.2021 19:58

Велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:26, 19 Июля 2021
фото: Кадр из видео

ДТП с участием велосипедиста произошло на перекрестке улиц Антикайнена и Красной.

По сообщению МЧС в Карелии, в минувшее воскресенье, 18 июля, в 20:07 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге — наезд легкового автомобиля на велосипедиста.

Судя по видео, размещенного в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», велосипедист, двигаясь по улице Антикайнена со стороны центра, врезался в автомобиль, поворачивающий на Красную.

Момент происшествия попал в объектив камер компании «Сампо.Ру».

Ранее в Карелии водитель без прав насмерть сбил велосипедиста.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2021-07-19 09:54:10
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом (с)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске
13.07.2021, 12:37
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 10
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 6
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»