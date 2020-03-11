Бесстрашного рыбака выгнали со льда в Петрозаводске

Мужчина без опасений вышел на лед около пляжа "Пески", сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Во время патрулирования озера 11 марта инспекторы встретили бесстрашного рыбака. Мужчина пробурил лунку для ловли. Специалисты провели разъяснительную беседу с просьбой удалиться от опасной зоны.

Почти на всех водоемах Карелии лед уже сошел. Снежный покров остался только на Онежском озере и в его заливах.

Лед, который еще не успел сойти, очень опасен, даже если на первый взгляд он выглядит прочным. Сейчас распространен так называемый игольчатый лед. Вся опасность кроется в том, что трещины не пойдут, если встать на снежный покров − человек сразу провалится в воду, буквально в одно мгновение.

Ранее женщина утонула на Ладожском озере в Карелии.