890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Таксиста, не уступившего дорогу, оштрафовали в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
11.03.2020 15:00
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 4
11.03.2020 17:11
"Уже ФЦП провалили": Слабунова предложила не давать денег управлению капстроительства Карелии 6
11.03.2020 16:54
"Они не враги": депутат парламента Карелии предупредил о росте недовольства педагогов 6
11.03.2020 16:18
Следком проверит обстоятельства страшного ДТП в центре Петрозаводска, где пострадал ребенок и женщина 1
11.03.2020 21:12

Бесстрашного рыбака выгнали со льда в Петрозаводске

Новости. Общество
12:32, 12 Марта 2020
фото: © Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
Загрузка...

Мужчина без опасений вышел на лед около пляжа "Пески", сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Во время патрулирования озера 11 марта инспекторы встретили бесстрашного рыбака. Мужчина пробурил лунку для ловли. Специалисты провели разъяснительную беседу с просьбой удалиться от опасной зоны.

Почти на всех водоемах Карелии лед уже сошел. Снежный покров остался только на Онежском озере и в его заливах. 

Лед, который еще не успел сойти, очень опасен, даже если на первый взгляд он выглядит прочным. Сейчас распространен так называемый игольчатый лед. Вся опасность кроется в том, что трещины не пойдут, если встать на снежный покров − человек сразу провалится в воду, буквально в одно мгновение.

Ранее женщина утонула на Ладожском озере в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске

Аналитика

11.03.2020 17:11
Обществоведение
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 4
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о том, почему в парке "Каменный бор" стали строить детский сад.
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
11.03.2020 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
11.03.2020 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Садик в "Каменном бору": в поисках компромисса 5
10.03.2020 10:58
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Телеграм-каналы в политическом поле Карелии
11.03.2020 15:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»