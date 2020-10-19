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Бесцельная кража привела жителя Петрозаводска на скамью подсудимых

Новости. Криминал
17:40, 20 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев
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Мужчина от нечего делать позарился на пару ярких блузок в магазине и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В конце сентября в дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась работница небольшого магазина. Она заметила, что из торгового зала исчезли две яркие блузки. Они висели на вешалках в шаговой доступности от входа. Сумма ущерба составила 4,6 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 28-летний горожанин. Молодой человек признался, что в магазин зашел без определенной цели и забрал первое, что попалось под руку.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Фигурант арестован за ранее совершенный им разбой.

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