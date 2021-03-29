Бетонное крыльцо в доме в Петрозаводске растаяло вместе со снегом (ФОТО)

В доме на улице Шотмана бетон с крыльца сошел вместе со снегом.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что в доме №12 по улице Шотмана в третьем подъезде управляющая компания выполнила ремонт крыльца, а когда пришла весна, все развалилось.

"Пришла весна. Тает снег. Вместе со снегом начал таять ремонт крыльца у третьего подъезда дома №12 по ул. Шотмана. Стоимость ремонтных работ составила 50 тысяч рублей. Видимо, крыльцо отремонтировали из песчаной смеси с вкраплениями цемента. Ремонт выполнила управляющая компания по предписанию Комитета РК прошлым летом", - написала петрозаводчанка.