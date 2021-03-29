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Бетонное крыльцо в доме в Петрозаводске растаяло вместе со снегом (ФОТО)

Новости. От читателей
12:43, 30 Марта 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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В доме на улице Шотмана бетон с крыльца сошел вместе со снегом.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что в доме №12 по улице Шотмана в третьем подъезде управляющая компания выполнила ремонт крыльца, а когда пришла весна, все развалилось.

"Пришла весна. Тает снег. Вместе со снегом начал таять ремонт крыльца у третьего подъезда дома №12 по ул. Шотмана. Стоимость ремонтных работ составила 50 тысяч рублей. Видимо, крыльцо отремонтировали из песчаной смеси с вкраплениями цемента. Ремонт выполнила управляющая компания по предписанию Комитета РК прошлым летом", - написала петрозаводчанка.

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