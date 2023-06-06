Бетономешалка снесла легковушку в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 6 июня на Ключевой в Петрозаводске.

Как говорится в сообщении паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 6 июня, в 19.16, на пересечении улиц Ключевая и Сусанина в Петрозаводске не поделили дорогу бетономешалка и легковушка.



Судя по видео, грузовик двигался по главной дороге, когда легковой автомобиль совершал поворот.



Ранее мы сообщали о том, что житель Карелии разбился в страшном ДТП в Ленобласти.