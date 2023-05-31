Житель Карелии разбился в страшном ДТП в Ленобласти

У автомобилиста из нашей республики насчитали 26 штрафов за превышение скорости, говорится в сообщении портала 47news.ru.

Около полудня 3 июня на 201 километре трассы «Кола» автомобиль Mazda CX-5 под управлением 44-летнего жителя Карелии двигался в сторону от Петербурга. При выполнении обгона в разрешенном месте легковушка лоб в лоб врезалась в фуру DAF, которой управлял 44-летний житель Подпорожья.



После этого грузовик столкнулся с туристическим автобусом Yutong под управлением 42-летнего жителя Тихвина. По предварительным данным автобус с 40 пассажирами направлялся в туристическую деревню Мандроги.





В результате ДТП водитель «Мазды» скончался на месте. Водитель автобуса госпитализирован в больницу Лодейного Поля, говорится в сообщении портала 47news.ru.



По информации коллег, за последний год водителю из Карелии выдали 26 административных штрафов за превышение скорости.