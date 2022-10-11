Без паники: двойные квитанции за тепло и горячую воду в Приладожье Карелии придут не всем

Стало известно, кому из жителей четырех районов Карелии придется тратить деньги сразу по двум платежкам.

В начале октября жители карельского Приладожья получили двойные квитанции по оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения. Речь идет о Питкярантском, Сортавальском, Лахденпохском и Олонецком районах республики.



Платежки пришли как от Единого информационно-расчетного центра Карелии (ЕИРЦ), так и от ресурсоснабжающей организации «Петербургтеплоэнерго». Ранее жилищно-коммунальные «квитки» население Приладожья получало только от ООО «ЕИРЦ».



Как выяснила «Столица на Онего», 24 сентября этого года закончилось действие агентсткого договора, заключенного между этими компаниями. Согласно документу, «Петербургтеплоэнерго» оказывал коммунальные услуги, то есть, поставлял тепло и горячую воду, а все счета за него выставляли сотрудники ЕИРЦ, занимаясь так называемым биллингом.



«Петербургтеплоэнерго» решил самостоятельно попробовать биллинг, в компании хотят увеличить процент собираемости с 96% до 98%, а может быть и до 100%», - рассказал нашему изданию генеральный директор ООО «ЕИРЦ РК» Сергей Яляев.



Эту информацию подтвердили в ресурсоснабжающей организации.



«ООО «Петербургтеплоэнерго» отказывается от агентских услуг АО «Единый расчетный центр Республики Карелия» при начислении платежей за отопление и горячую воду и начинает выставлять счета своим потребителям самостоятельно», - говорится в официальном пресс-релизе компании.



Наличие второй квитанции от ЕИРЦ объясняется тем, что стороны заключили другой договор, согласно которому Единый информационно-расчетный центр вправе взимать долги с населения по оплате тепла и горячей воды, которые люди накопили до 1 сентября 2022 года. Проще говоря, двойные квитанции придут только должникам. В одной, от «Петербургтеплоэнерго», будет значиться сумма за потребленные воду и тепло в истекшем месяце. Во второй, от ЕИРЦ, будет прописан долг.



Учитывая, что собираемость средств за потребленные коммунальные ресурсы в компании «Петербургтеплоэнерго» составляет 96%, двойные «квитки» будут приходить примерно 4% населения четырех районов Карелии.



В ЕИРЦ нам рассказали, что общая сумма задолженности по теплу и горячей воде в Приладожье составляет порядка 150 млн рублей.