Без теплоснабжения из-за аварии остались два десятка домов в Петрозаводске

Отключение теплоснабжения произошло сегодня в жилых домах на четырех улицах столицы Карелии.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

С 18:00 нет тепла на ул. Кутузова д. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44Б, ул. Мелентьевой, д. 40, 42, 44, ул. Советская, д. 45, 47, 49, 51, 53, ул. Калевалы д. 1, 3, 5, 7.

«Причина: устранение повреждения на сетях АО "ПКС - Тепловые сети". Ориентировочное время окончание работ 00:00», - говорится в сообщении ЕДДС.