Без военного билета на работу не возьмут

Предприятия и ИП ждет повышение штрафов за нарушение воинского учета.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому штрафы для работодателей будут существенно увеличены. Наказывать предприятия и предпринимателей предлагается за прием на работу военнообязанных без предъявления военного билета.

Авторами законопроекта выступили депутаты Законодательного собрания Калужской области, а правительство РФ их поддержало.

Сколько придется заплатить предприятиям и их директорам, знает проект «Жизнь и кошелек».