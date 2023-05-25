Без военного билета на работу не возьмут

Предприятия и ИП ждет повышение штрафов за нарушение воинского учета.
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому штрафы для работодателей будут существенно увеличены. Наказывать предприятия и предпринимателей предлагается за прием на работу военнообязанных без предъявления военного билета.
Авторами законопроекта выступили депутаты Законодательного собрания Калужской области, а правительство РФ их поддержало.
Сколько придется заплатить предприятиям и их директорам, знает проект «Жизнь и кошелек».
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