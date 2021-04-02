Бездомных собак в райцентре Карелии отпускают на свободу с бирками

Общественная организация защиты животных в Беломорске нашла решение проблемы безнадзорных собак.

Об этом рассказала "Столице на Онего" представитель организации защиты животных Юлия Макарова.

"Мы собачек отлавливаем, стерилизуем, передерживаем и потом отпускаем. Ошейки надеваем с биркой, чтобы было видно, что собака стерилизованная. Уже несколько десятков простерилизовали", - пояснила Макарова.

По ее словам, в ближайшее время планируется открытие приюта для бездомных собак, но зоозащитникам приходится выслушивать немало критики.

"Критики в наш адрес хватает. Люди злятся, что мы с животными возимся. Но неужели лучше, когда кругом своры собак? У меня ребенок, и я тоже за него боюсь. Поэтому мы ждем открытия приюта", – сказала зоозащитница.

Подробнее о том, как в Беломорске решают проблемы безнадзорных собак, читайте в статье "Дом для "батончиков".