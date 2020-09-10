Бездомный пытался убить рэпера Эминема

Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас.

Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Detroit Free Press.

По словам полиции, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.





Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу из здания, однако как он это сделал – не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.



Полицейский сообщил, что бездомный проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.