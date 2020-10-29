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Бездомный ребенок жил с отцом в хижине в подмосковном лесу

Новости. Общество
19:40, 30 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Следком России заинтересовался историей маленького мальчика, живущего с отцом в хижине в лесу Подмосковья, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Как пишут РИА Новости, ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.

"По информации, изложенной в СМИ, следственным отделом по городу Балашиха ГСУСК России по Московской области организована проверка. Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов", - сказала Врадий.

По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, они действительно проживают в лесу в хижине. Добавляется, что ребенок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений.

В рамках проверки будет проведен осмотр деревянной постройки, в которой проживает ребенок с отцом. Будет опрошен врач, проводивший осмотр ребенка, а также инспектор по делам несовершеннолетних и отец мальчика. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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