Бездомный в Карелии взял водку в магазине и попал в руки полиции

Две попытки хищения спиртного из магазинов пресечены вневедомственной охраной, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В одном из магазинов Кеми 29-летний местный житель пытался похитить спиртное и продукты.

В тот же день в Сортавале пресечена аналогичная попытка хищения: с поличным, бутылкой водки, задержан 46-летний мужчина без определённого места жительства.

Злоумышленники задержаны вневедомственной охраной – переданы участковым уполномоченным полиции для дальнейшего разбирательства.