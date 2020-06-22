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Бездомный в Карелии взял водку в магазине и попал в руки полиции

Новости. Происшествия
12:38, 23 Июня 2020
фото: © Михаил Почуев/ИТАР-ТАСС
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Две попытки хищения спиртного из магазинов пресечены вневедомственной охраной, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В одном из магазинов Кеми 29-летний местный житель пытался похитить спиртное и продукты.

В тот же день в Сортавале пресечена аналогичная попытка хищения: с поличным, бутылкой водки, задержан 46-летний мужчина без определённого места жительства.

Злоумышленники задержаны вневедомственной охраной – переданы участковым уполномоченным полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-23 13:58:21
Бездомные тоже люди. Ими никто не занимается. Всё та же вековая ложь. Позор и стыд всему обществу и либералам с их законами, оторванными от жизни.
Гость
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