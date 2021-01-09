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Бездомным Петрозаводска на Новый год подарили теплые вещи и сладости (ФОТО)

Новости. Общество
16:17, 10 Января 2021
фото: социальный центр "Попечение"
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Благодаря добрым людям волонтеры смогли подарить надежду тем, кто её совсем потерял.

Социальный центр "Попечение" сообщил, что благодаря тем, кто нашёл время на каникулах принять участие в акции "Мандариновое настроение", сегодня, во время традиционного кормления бездомных, их угощали сладостями, фруктами и вручали подарки - тёплые рукавицы, носки, шапки.

Напомним, перед Новым годом в Петрозаводске стартовала акция "Мандариновое настроение", в ходе которой каждый желающий мог принести для бездомных теплые вещи и угощение на праздники.

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Комментарии

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кир
2021-01-10 17:04:19
Великодержавное враньё. Бездомных быть не должно. Офф и нае слёзы утирали от этой акции.
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