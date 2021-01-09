Бездомным Петрозаводска на Новый год подарили теплые вещи и сладости (ФОТО)

Благодаря добрым людям волонтеры смогли подарить надежду тем, кто её совсем потерял.

Социальный центр "Попечение" сообщил, что благодаря тем, кто нашёл время на каникулах принять участие в акции "Мандариновое настроение", сегодня, во время традиционного кормления бездомных, их угощали сладостями, фруктами и вручали подарки - тёплые рукавицы, носки, шапки.

Напомним, перед Новым годом в Петрозаводске стартовала акция "Мандариновое настроение", в ходе которой каждый желающий мог принести для бездомных теплые вещи и угощение на праздники.