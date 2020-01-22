Автошкола "Престиж" предлагает ученикам безлимитное вождение

"Престиж" запустил линейку тарифов "Безлимит" с "бесконечным" количеством часов вождения.
В прошлом году автошкола "Престиж" предложила революционный подход к оплате обучения в автошколе.
"Престиж" запустил линейку тарифов "Безлимит" с "бесконечным" количеством часов вождения, за которые не нужно доплачивать.
Первые пользователи безлимитного тарифа уже получили свои водительские удостоверения. Начинающий водитель Дарья рассказала о преимуществах тарифа.
– Дарья, почему Вы пошли учиться по тарифу "Безлимит"?
– На втором вождении я поняла, что мне мало будет "стандартных" часов, что мне надо намного больше времени. Прочитала на сайте про новый тариф и решила, что он создан специально для меня.
– Как долго Вы учились? Много ли занятий с Вами провели в "Престиже"?
– Обучение длилось три месяца. На вождение ездила, когда хотела. Все занятия были подстроены под мой график.
– Брали ли с Вас деньги помимо изначально оговоренной суммы?
– Нет, я больше ничего не доплачивала, даже на экзаменах за аренду машины.
– Пытались ли Вас "выпихнуть" на экзамен пораньше, мотивируя это готовностью или слишком большим количеством занятий?
– Нет, не пытались. Олег Никодимович сказал, что когда я буду готова сама, тогда мы и будем выходить на экзамены.
– С какой попытки Вы сдали экзамен?
– Со второй.
– Требовали ли у Вас дополнительные деньги за подготовку к следующему экзамену в ГИБДД?
– Нет.
– Кто был Вашим инструктором в "Престиже"?
– Шарагович Олег Никодимович
– Что Вы можете сказать о своем инструкторе?
– Он самый лучший и крутой инструктор. Всё всегда понятно объяснял, корректно поправлял, никогда не ругался. На экзаменах волновался за меня больше, чем я сама.
– Что Вы посоветуете тем, у кого возникают проблемы с подготовкой к экзамену в ГИБДД?
– Если возникают проблемы, то значит как минимум человек не готов к экзамену, тут помогут только дополнительные часы вождения и максимальная отработка навыков.
"Безлимит" – это реальность. Люди учатся, успешно сдают экзамен ГИБДД и получают права.
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