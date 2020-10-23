890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Недобросовестные проститутки оставили туриста без денег и удовольствия 2
23.10.2020 23:30
Телефонный звонок от мошенников обошелся жителю Карелии в миллион рублей 1
23.10.2020 18:40
Ради новой остановки коммунальщики заперли дома ветерана 4
23.10.2020 19:40
Выявлено еще 112 человек, инфицированных коронавирусом в Карелии
Сегодня 08:58
Безлюдно и уныло: ярмарка в Петрозаводске не впечатляет разнообразием продукции (ФОТО) 9
Сегодня 13:12

Безлюдно и уныло: ярмарка в Петрозаводске не впечатляет разнообразием продукции (ФОТО)

Новости. Общество
13:12, 24 Октября 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
Загрузка...

Сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся в Петрозаводске 23 октября, не вызвала большого интереса ни у сельхозпроизводителей, ни у покупателей.

Об этом рассказали "Столице на Онего" посетители ярмарки.

На ярмарочной площади в районе на ул. Инженерной установлены редкие павильоны, ассортимент которых не отличается разнообразием.

Продается только карельская продукция - мясо, рыба, картофель, овощи, мед, хлебобулочные изделия и молочные продукты.

Перед входом торгуют ягодами.

Цены, по мнению покупателей, не слишком привлекательные.

Не все продавцы и покупатели выполняют требования профилактики коронавируса – некоторые носят маски на подбродках, а в очередях люди не соблюдают никакой дистанции.

Положительные отзывы вызвало отсутствие луж и грязи, а также внешний вид павильонов, которые отличаются в лучшую сторону от прежних палаток.

В администрации Петрозаводска перед открытием ярмарки сообщили, что в ней примет участие более 40 сельхозпроизводителей. 

Ярмарка будет работать до 1 ноября каждый день с 9.00 до 17.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-10-24 16:39:52
Мэрия по-прежнему убеждают себя, что ярмарка нужна на окраине. А население только этого и требует.
Стоит провести мероприятие на удобной площадке, количество покупателей и продавцов многократно увеличивается.
Неля
2020-10-24 16:36:08
Просто мало говорили об этой ярмарке, сейчас люди подтянутся....
нетюлень
2020-10-24 15:52:48
Площадка втрое больше прошлогодней, а народу меньше, т.к. закупились уже кто у "Плазы", кто где. Плюс нет иногородних. И что торговцы, что покупатели на этом пространстве выглядят затерянными. Но "безлюдно" - преувеличение.
агрекалчнутый
2020-10-24 15:50:20
Думающие люди питаются духовностью, а не набивают кишки
Off
2020-10-24 15:09:34
где то губер прячется ... ждет когда нарушат ковид))
gaudealis
2020-10-24 14:07:18
Загнать туда Правительство РК и заставить отовариться!
Николай Поминов
2020-10-24 13:43:25
Написали бы просто, - уныло петрозаводское говно, нищие люди в надежде купить хоть что-то сьестное по-дешевке...
Вася
2020-10-24 13:42:20
А у нас на Руси, мало того, что народ ко всяческим изуверствам над собой привычный, но посреди него и ещё один народ есть – «глубинный народ»! И вот с этим «глубинным народом» прямая духовная связь.
Вася
2020-10-24 13:40:07
Глубинный народ – это народ, живущий на большой глубине российской экономики, на которую практически не проникают пенсии и социальные пособия, работа и зарплата, а также многое другое.

Глубинный народ живет на селе сбором валежника, ягод и грибов, а в городах – сбором просроченных продуктов, которые выбрасывают супермаркеты…
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»