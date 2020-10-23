Безлюдно и уныло: ярмарка в Петрозаводске не впечатляет разнообразием продукции (ФОТО)

Сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся в Петрозаводске 23 октября, не вызвала большого интереса ни у сельхозпроизводителей, ни у покупателей.

Об этом рассказали "Столице на Онего" посетители ярмарки.

На ярмарочной площади в районе на ул. Инженерной установлены редкие павильоны, ассортимент которых не отличается разнообразием.

Продается только карельская продукция - мясо, рыба, картофель, овощи, мед, хлебобулочные изделия и молочные продукты.

Перед входом торгуют ягодами.

Цены, по мнению покупателей, не слишком привлекательные.

Не все продавцы и покупатели выполняют требования профилактики коронавируса – некоторые носят маски на подбродках, а в очередях люди не соблюдают никакой дистанции.

Положительные отзывы вызвало отсутствие луж и грязи, а также внешний вид павильонов, которые отличаются в лучшую сторону от прежних палаток.

В администрации Петрозаводска перед открытием ярмарки сообщили, что в ней примет участие более 40 сельхозпроизводителей.

Ярмарка будет работать до 1 ноября каждый день с 9.00 до 17.00.