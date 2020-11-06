Безнадзорных собак в одном из райцентров Карелии будут отлавливать даже если они в ошейниках

Администрация Беломорского района Карелии в связи с многочисленными обращениями местных жителей объявила о массовом отлове безнадзорных собак.

Об этом сообщается на официальной странице местной администрации Вконтакте.

"В связи с многочисленными обращениями жителей…на территории муниципального образования 08 ноября 2020 года будет проводится отлов безнадзорных животных, находящихся в свободном выгуле. Отлов безнадзорных животных (собак) будет выполняться даже с ошейниками с последующим их помещением в специализированные приюты Республики Карелия", - говорится в сообщении.

В избежание конфликтных ситуаций администрация района обратилась к владельцам собак с просьбой "полностью исключить бесконтрольные прогулки своих питомцев в общественных местах города и района".