Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новый закон о сертификатах для льготников не будет действовать в Карелии
27.08.2020 16:41
Житель Карелии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей 1
27.08.2020 11:51
Власти Карелии направили более 5,8 млн рублей на ремонт новых домов для переселенцев 5
27.08.2020 16:31
Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей приплыл в Карелию (ФОТО) 8
27.08.2020 13:24
ПетрГУ вошел в международный рейтинг вузов
27.08.2020 18:40

Инвалиды не могут перебраться через гигантскую лужу в одном из городов Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 28 Августа 2020
фото: НОВОСТИ КЕМСКОЙ ВОЛОСТИ ( И НЕ ТОЛЬКО ) / ВК
Загрузка...

Огромная лужа перегородила путь к центру социального обслуживания населения в Кеми.

Жители Кеми жалуются на значительных размеров лужу, которая перекрывает путь к местному центру соцобслуживания населения. Об этом сообщает паблик "Новости Кемской волости (и не только)".

"Около дома N5 по ул. Мосорина есть территория, которая представляет собой огромную лужу. Через эту лужу вынуждены ходить (или, вернее сказать, добираться вплавь) как жители этого дома, так и посетители Комплексного центра социального обслуживания населения. Обращаться в эту организацию приходится и инвалидам, которым такой водоем преодолеть очень сложно. Знают про эту лужу и в УК, и в Администрации, но ничего не предпринимается", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что огромная лужа из года в год появляется в центре Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»