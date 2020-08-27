Инвалиды не могут перебраться через гигантскую лужу в одном из городов Карелии (ФОТО)

Огромная лужа перегородила путь к центру социального обслуживания населения в Кеми.

Жители Кеми жалуются на значительных размеров лужу, которая перекрывает путь к местному центру соцобслуживания населения. Об этом сообщает паблик "Новости Кемской волости (и не только)".

"Около дома N5 по ул. Мосорина есть территория, которая представляет собой огромную лужу. Через эту лужу вынуждены ходить (или, вернее сказать, добираться вплавь) как жители этого дома, так и посетители Комплексного центра социального обслуживания населения. Обращаться в эту организацию приходится и инвалидам, которым такой водоем преодолеть очень сложно. Знают про эту лужу и в УК, и в Администрации, но ничего не предпринимается", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что огромная лужа из года в год появляется в центре Петрозаводска.