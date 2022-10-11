Безопасно ли принимать корвалол как успокоительное, рассказала психиатр из Карелии

Врач-психиатр из Карелии Светлана Демидова рассказала "Столице на Онего" об использовании корвалола в качестве успокоительного препарата.

Заведующая дневным стационаром Республиканской психиатрической больницы Светалана Демидова рассказала, можно ли использовать препараты для сердца корвалол и волокардин в качестве успокоительных средств.

«Они помогают, потому что в их составе есть фенобарбитал. Вещество подавляет центральную нервную систему и облегчает засыпание. Это серьезный препарат, токсичный для нервной системы. Но он доступен и работает, поэтому его часто используют. Если стандартная дозировка не помогает, то лучше не рисковать и обратиться к врачу за более действенными лекарствами», — порекомендовала Светлана Демидова.

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