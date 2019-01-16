Безопасность газоснабжения в жилых домах обсудят в правительстве Карелии

На заседании правительства Карелии 18 января обсудят вопросы безопасность газоснабжения в жилых домах.

Напомним, недавно в России взрывы в жилых домах произошли в Магнитогорске и городе Шахты.

По данным пресс-службы карельского правительства, также на заседании власти рассмотрят вопрос корректировки параметров прогноза социально-экономического развития региона на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов.

Кроме этого, члены правительства обсудят развитие сети школ в республике до 2022 года.

начало заседания 18 января в 10.00.