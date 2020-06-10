Безопасность под контролем: "Ростелеком" в Карелии обеспечил видеонаблюдением детские учреждения

В июне "Ростелеком" установил видеонаблюдение в детском саду "Родничок" в городе Суоярви и общеобразовательной школе в селе Толвуя Медвежьегорского района.

Специалисты компании смонтировали и подключили необходимое оборудование в зданиях учреждений и на прилегающих территориях. Съемка осуществляется в режиме 24/7. Камеры имеют защитный корпус и оснащены инфракрасной подсветкой для работы в темное время суток.

Установка систем видеонаблюдения позволит повысить уровень безопасности детей и сотрудников учреждений. Также камеры можно использовать для прямых трансляций мероприятий – например, выступлений, школьных линеек или открытых уроков.

"Одно из преимуществ нашего видеонаблюдения – это возможность быстро найти ключевые события. Предположим, в школьной раздевалке пропала детская куртка. Не нужно прокручивать съемку за весь день, чтобы узнать причину произошедшего. Достаточно на видео выделить участок, где висела одежда, и можно сразу посмотреть те моменты трансляции, когда в указанной области что-то происходило. Также можно заранее настроить отправку push-уведомлений на смартфон, которые будут приходить в случаях, если в нужной нам зоне начинается движение", – рассказала начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Светлана Вотинцева.

Полный доступ к трансляциям с камер и архиву записей предоставляется только руководству организаций. Система устроена таким образом, что клиент самостоятельно может изменить настройки в личном кабинете и создать для сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности, учетные записи с необходимым уровнем прав.

Прямая трансляция и архив видео доступны для просмотра с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона в любом месте, где есть интернет. Записи можно хранить в течение от трех до девяноста дней* в надежно защищенном облачном хранилище или на собственных серверах.

Видеонаблюдение "Ростелекома" подойдет организациям любого масштаба. В зависимости от потребностей клиенты могут установить необходимое количество наружных и/или внутренних камер, оборудование можно взять в аренду или приобрести в рассрочку. Опытные специалисты выполнят все работы под ключ и предоставят доступ к системе.

Узнать больше про услугу видеонаблюдения и другие предложения "Ростелекома" в B2B-сегменте можно на сайте rt.ru/b2b, по бесплатному номеру 8 800 200 30 00, а также по телефону специалистов Карельского филиала, работающих с корпоративными клиентами: (8142) 79-41-01 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00).

* Срок хранения данных зависит от выбранного тарифного плана

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