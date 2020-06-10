890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двух жителей Карелии приговорили к реальному сроку за кражи
10.06.2020 16:44
В Карелии чаще всего рожают женщины за 30 2
10.06.2020 18:20
В Карелии убили медведя, зараженного опасной болезнью 1
Сегодня 10:39
За 24 часа в Карелии выявили 17 заражений коронавирусом
Сегодня 08:22
Групповое ДТП произошло на мосту в Карелии (ФОТО)
Сегодня 12:30

Безопасность под контролем: "Ростелеком" в Карелии обеспечил видеонаблюдением детские учреждения

Новости. Экономика
12:18, 11 Июня 2020
фото: © "Ростелеком"
Загрузка...

В июне "Ростелеком" установил видеонаблюдение в детском саду "Родничок" в городе Суоярви и общеобразовательной школе в селе Толвуя Медвежьегорского района.

Специалисты компании смонтировали и подключили необходимое оборудование в зданиях учреждений и на прилегающих территориях. Съемка осуществляется в режиме 24/7. Камеры имеют защитный корпус и оснащены инфракрасной подсветкой для работы в темное время суток.

Установка систем видеонаблюдения позволит повысить уровень безопасности детей и сотрудников учреждений. Также камеры можно использовать для прямых трансляций мероприятий – например, выступлений, школьных линеек или открытых уроков.

"Одно из преимуществ нашего видеонаблюдения – это возможность быстро найти ключевые события. Предположим, в школьной раздевалке пропала детская куртка. Не нужно прокручивать съемку за весь день, чтобы узнать причину произошедшего. Достаточно на видео выделить участок, где висела одежда, и можно сразу посмотреть те моменты трансляции, когда в указанной области что-то происходило. Также можно заранее настроить отправку push-уведомлений на смартфон, которые будут приходить в случаях, если в нужной нам зоне начинается движение", – рассказала начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Светлана Вотинцева.

Полный доступ к трансляциям с камер и архиву записей предоставляется только руководству организаций. Система устроена таким образом, что клиент самостоятельно может изменить настройки в личном кабинете и создать для сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности, учетные записи с необходимым уровнем прав.

Прямая трансляция и архив видео доступны для просмотра с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона в любом месте, где есть интернет. Записи можно хранить в течение от трех до девяноста дней* в надежно защищенном облачном хранилище или на собственных серверах.

Видеонаблюдение "Ростелекома" подойдет организациям любого масштаба. В зависимости от потребностей клиенты могут установить необходимое количество наружных и/или внутренних камер, оборудование можно взять в аренду или приобрести в рассрочку. Опытные специалисты выполнят все работы под ключ и предоставят доступ к системе.

Узнать больше про услугу видеонаблюдения и другие предложения "Ростелекома" в B2B-сегменте можно на сайте rt.ru/b2b, по бесплатному номеру 8 800 200 30 00, а также по телефону специалистов Карельского филиала, работающих с корпоративными клиентами: (8142) 79-41-01 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00).

* Срок хранения данных зависит от выбранного тарифного плана

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
04.06.2020, 11:05
Карелию вводят в режим жесткой экономии

Аналитика

Сегодня 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 5
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 5
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»