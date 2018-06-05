По данным учета на 1 апреля пособие по безработице получали 5445 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в Карелии в I квартале 2018 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,1% к численности рабочей силы.

Об этом говорится в отчете Управления труда и занятости Карелии о ситуации на регистрируемом рынке труда республики за январь-март 2018 года.

По данным Управления, безработица снизилась в 12 районах республики. Наиболее значительное снижение произошло в Кемском районе (на 0,8%), Суоярвском (0,7%), Сегежском (0,6 %), Питкярантском и Лахденпохском районах (0,5%).

Подробности – в материале "Вестей Карелии".