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Новости. Экономика
12:22, 05 Июня 2018

Безработица снизилась в 12 районах республики

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По данным учета на 1 апреля пособие по безработице получали 5445 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в Карелии в I квартале 2018 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,1% к численности рабочей силы.

Об этом говорится в отчете Управления труда и занятости Карелии о ситуации на регистрируемом рынке труда республики за январь-март 2018 года.

По данным Управления, безработица снизилась в 12 районах республики. Наиболее значительное снижение произошло в Кемском районе (на 0,8%), Суоярвском (0,7%), Сегежском (0,6 %), Питкярантском и Лахденпохском районах (0,5%).

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zxcqwe
2018-06-05 13:09:35
А Я постараюсь объяснить эту "усадку"...
...Люди из районов Карелии бегут (в прямом смысле этого слова) кто в Петрозаводск, кто в Питер -Москву, а кто-то и ещё дальше - за границу. ТОЛЬКО ЭТИМ объясняется снижение безработицы в глубинке. И попробуйте меня опровергнуть!
Например, вчера молодая женщина спросила меня как пройти в учреждение... Завязался разговор. Оказывается молодая семья уехала из г.Питкяранта в Петрозаводск, т.к. там работы нет и ЦБК конечно "испражняется" в атмосферу большим количеством "тухлого яйца" и ни кто из руководства комбината не думает в т.ч. и об экологии. Мало того, что работы нет, так ещё и экологию нарушают.
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