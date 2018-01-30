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Новости. Общество
13:49, 30 Января 2018

Безработные Карелии учатся на машинистов экскаватора, вальщиков леса и продавцов

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С начала января к обучению в Петрозаводске и районах республики приступили 147 человек.

По направлению службы занятости республики по востребованным на рынке труда специальностям продолжают обучение безработные граждане, а также молодые мамы, находящиеся в декрете.  С начала января в Петрозаводске и в районах республики к обучению приступили 147 человек.  

С 29 января в Петрозаводском техникуме дорожного строительства началось обучение по профессии "Машинист экскаватора".

На базе Шуйско-Виданской лесотехнической школы приступила к занятиям группа по специальности "Вальщик леса", по заявке АО "Запкареллес". Решение о создании новых рабочих мест в АО "Запкареллес" (Суоярвский район) было принято главой Карелии Артуром Парфенчиковым после посещения поселка Найстенъярви и встречи с жителями.  По распоряжению генерального директора АО "Запкареллес" Андрея Ромпеля в Центр занятости населения была направлена заявка об организации профобучения граждан по специальности "вальщик леса" с гарантией дальнейшего трудоустройства.

Также на базе Центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов 73 человека получают специальности "Бухгалтер малого предприятия", "Секретарь-делопроизводитель", "Портной", "Начни свой бизнес". В Колледже технологии и предпринимательства обучают на повара, кондитера, парикмахера. В поселке Лоухи в ООО "Научно-производственная фирма "Севзаппром" 20 человек получают профессию продавца.

Все расходы на оплату обучения, проживания, медицинской комиссии, проезда к месту учебы и обратно оплачиваются за счет средств службы занятости.

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