Безработные рецидивисты оставили более 170 жителей Карелии без связи и Интернета

В Олонецком районе вынесен приговор по уголовному делу о кражах и повреждении объектов электросвязи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Четверо ранее судимых безработных жителей поселка Ильинский с октября 2018 года по январь 2019 года совершили серию краж, а также повредили объекты электросвязи "Ростелекома".

177 потребителей остались без связи и Интернета. Общий ущерб превысил 335 тысяч рублей.

Суд назначил жителям Карелии наказание в виде лишения свободы условно с различными испытательными сроками.

Ранее жители Карелии с помощью "монтерских кошек" незаконно срезали кабель на полмиллиона рублей.