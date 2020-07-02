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Безработные рецидивисты оставили более 170 жителей Карелии без связи и Интернета

Новости. Криминал
12:12, 03 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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В Олонецком районе вынесен приговор по уголовному делу о кражах и повреждении объектов электросвязи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Четверо ранее судимых безработных жителей поселка Ильинский  с октября 2018 года по январь 2019 года совершили серию краж, а также повредили объекты электросвязи "Ростелекома".

177 потребителей остались без связи и Интернета. Общий ущерб превысил 335 тысяч рублей.

Суд назначил жителям Карелии наказание в виде лишения свободы условно с различными испытательными сроками.

Ранее жители Карелии с помощью "монтерских кошек" незаконно срезали кабель на полмиллиона рублей.

 

 

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