Жители Карелии с помощью "монтерских кошек" незаконно срезали кабель на полмиллиона рублей

В полицию Пряжинского района поступило заявление от работников организации о хищении кабеля линии телефонной связи, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Оперативники установили, что повреждения присутствуют на нескольких участках – неизвестные срезали почти 10 километров воздушного кабеля.



Были установлены подозреваемые – жители Петрозаводска 62 и 48 лет, один из них задержан с поличным.

В беседе с полицейскими мужчины пояснили, что с помощью "монтерских кошек" залезали на воздушно-столбовые линии телефонной связи и срезали кабель. После чего сдавали краденое в пункт приема металлолома.



Всего в результате незаконной деятельности им удалось выручить около 100 тысяч рублей.



В настоящее время один из мужчин находится под арестом, второй – под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее жители Лахденпохьи были осуждены за повреждение телефонного кабеля.