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Жители Карелии с помощью "монтерских кошек" незаконно срезали кабель на полмиллиона рублей

Новости. Криминал
10:33, 17 Июня 2020
фото: © shutterstock.com/MarvinNauman
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В полицию Пряжинского района поступило заявление от работников организации о хищении кабеля линии телефонной связи, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Оперативники установили, что повреждения присутствуют на нескольких участках – неизвестные срезали почти 10 километров воздушного кабеля.

Были установлены подозреваемые – жители Петрозаводска 62 и 48 лет, один из них задержан с поличным.

В беседе с полицейскими мужчины пояснили, что с помощью "монтерских кошек" залезали на воздушно-столбовые линии телефонной связи и срезали кабель. После чего сдавали краденое в пункт приема металлолома.

Всего в результате незаконной деятельности им удалось выручить около 100 тысяч рублей.

В настоящее время один из мужчин находится под арестом, второй – под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее жители Лахденпохьи были осуждены за повреждение телефонного кабеля.

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Комментарии

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кир
2020-06-17 11:06:26
Две поправки в конституцию. Смертная казнь за преступления. Бесплатное захоронение, родившегося в стране Советов.
Гоша
2020-06-17 10:47:25
Нищая страна, районы уничтожены, жить людям не на что, вот и ищут себе "заработок", а интересно : им теперь как голосовать? Ведь это сейчас очень важно!!!???
Гость
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