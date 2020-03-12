Безработные рецидивисты украли трансформатор на севере Карелии

В Кеми раскрыта кража электрооборудования, принадлежащего железнодорожной организации, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что кражу трансформатора совершили ранее судимые жители города – 30-летний и 39-летний безработные мужчины.



Злоумышленники увидели отключенный от контактной сети трансформатор и решили его украсть. В дальнейшем они разобрали электромагнитное устройство и сдали его в пункт приема металла.



Возбуждено уголовное дело.



Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее транспортная полиция Карелия раскрыла кражу телефона.