Безработные родственники мобилизованных в Карелии получат дополнительную помощь для создания бизнеса

Власти Карелии внесли изменения в программу помощи безработным гражданам, решившим создать свой бизнес — размер субсидий увеличен для членов семей мобилизованных.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Если члены семей мобилизованных зарегистрированы как безработные и хотят заняться бизнесом, то они могут получить субсидию в размере 300 тыс. рублей.

По условиям программы после защиты бизнес-плана претендент на субсидию должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства, единственного учредителя ООО, или единственного учредителя АО.

«Речь идет о членах семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей», — пояснили в Управлении.