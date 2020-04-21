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Безработные жители Карелии дистанционно осваивают профессии официанта и кладовщика

Новости. Общество
17:40, 21 Апреля 2020
фото: © сайт Правительства Карелии/gov.karelia.ru/
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Безработные жители Приладожья дистанционно получают новые профессии в сфере туризма, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Обучение группы по направлениям "горничная", "кастелянша", "официант", "кладовщик" началось с 18 февраля. Занятия проходили в очной форме, но из-за введения ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции с 18 марта обучение 15 безработных переведено в дистанционный режим.

Специалисты Сортавальской службы занятости сформировали такую группу по просьбам работодателей туристической сферы районов Приладожья.

Предполагается, что выпускники – профессионально подготовленные специалисты – будут трудоустроены на ведущих предприятиях туристической инфраструктуры, таких как ООО "Транс-сервис", "Дача Винтера", "Охотничье хозяйство", "Черные камни", "Ладожская усадьба".

Учебный план рассчитан на 500 учебных часов. Будущие работники осваивают психологию общения, основы предпринимательской деятельности, предметы "охрана труда и техника безопасности", "технология поиска работы", "организация и технология работ" и другие более узкие дисциплины.

Завершится обучение этой группы, как и планировалось изначально, 18 мая сдачей квалификационного экзамена. Обучение безработных граждан бесплатное, также республика выделяет целевое финансирование на выплату стипендии.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч школьников в Карелии не смогли перейти на дистанционное обучение.

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Комментарии

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новый
2020-04-21 18:56:15
Складировать горничных и официантов. Получается, что кладовщик полезен.
Андрей Дубенский
2020-04-21 18:53:29
Какой только фигни не родится в больном ковидиотском мозгу! Дистанционные официант и кладовщик...
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