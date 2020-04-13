890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматели предложили главе Карелии попросить у федерального центра 12 млрд рублей финансовой помощи 16
13.04.2020 16:55
Заболевшая коронавирусом жительница Карелии "отправила" на самоизоляцию 89 человек 1
Сегодня 06:40
Минздрав Карелии дал оперативную информацию по ситуации в с коронавирусом в республике на 14 апреля 2
Сегодня 10:05
Гепрокуратура РФ поручила прокурору Карелии разобраться с ветеранскими выплатами 7
13.04.2020 16:10

Более двух тысяч школьников в Карелии не смогли перейти на дистанционное обучение

Новости. Общество
12:11, 14 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

При переходе на дистанционное обучение оказалось, что у многих школьников нет компьютеров.

На парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 14 апреля министр образования Карелии Роман Голубев сообщил о проблемах, выявленных во время начала дистанционного обучения в республике.

По словам министра, в 21 населенном пункте Карелии полностью отсутствует Интернет. Детям привозят задания для самообучения.

Власти в данный момент не готовы решить проблему с Интернетом.

"И с Ростелекомом отрабатываем, и с Министерством транспорта и связи. Переправляем обращения граждан, информацию. Но опять-таки это очень показательно, что нам необходимо делать и куда двигаться с точки зрения организации дистанционного обучения в будущем", – сказал Роман Голубев.

При переводе школьников на дистант, выяснилось, что у 2257 детей во всей республике нет технических возможностей для дистанционного обучения. В Петрозаводске у 291 ребенка нет компьютеров.

Более 200 детей, обучающихся в Петрозаводске, после введения режима повышенной готовности в связи с распространием коронавируса не вернулись из деревень. Поэтому они тоже вынуждены заниматься самообучением из-за отсутствия технических возможностей.

Ранее сообщалось, что выпускники 9 класса будут сдавать ОГЭ только по двум предметам – русскому языку и математике. ОГЭ по выбору в этом году не будет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-04-14 12:38:07
Прямо секта какая-то. Может, они ещё и писать умеют?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии
12.04.2020, 11:33
Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией

Аналитика

Сегодня 11:38
Капитал
Не до жиру 3
После многомиллионной премии бывшему гендиректору "Кареллеспрома" у компании упала прибыль.
"Произойдет эффект домино" 9
13.04.2020 16:50
Матвеев вину не признает 3
13.04.2020 15:30
Как избежать уловок мошенников
13.04.2020 08:53
"Строительство детского сада ведется законно и будет продолжено" 19
10.04.2020 18:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:33
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
С одним фельдшером и без лекарств 3
08.04.2020 13:03
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
02.04.2020 10:39
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»