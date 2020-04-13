Более двух тысяч школьников в Карелии не смогли перейти на дистанционное обучение

При переходе на дистанционное обучение оказалось, что у многих школьников нет компьютеров.

На парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 14 апреля министр образования Карелии Роман Голубев сообщил о проблемах, выявленных во время начала дистанционного обучения в республике.



По словам министра, в 21 населенном пункте Карелии полностью отсутствует Интернет. Детям привозят задания для самообучения.



Власти в данный момент не готовы решить проблему с Интернетом.



"И с Ростелекомом отрабатываем, и с Министерством транспорта и связи. Переправляем обращения граждан, информацию. Но опять-таки это очень показательно, что нам необходимо делать и куда двигаться с точки зрения организации дистанционного обучения в будущем", – сказал Роман Голубев.



При переводе школьников на дистант, выяснилось, что у 2257 детей во всей республике нет технических возможностей для дистанционного обучения. В Петрозаводске у 291 ребенка нет компьютеров.



Более 200 детей, обучающихся в Петрозаводске, после введения режима повышенной готовности в связи с распространием коронавируса не вернулись из деревень. Поэтому они тоже вынуждены заниматься самообучением из-за отсутствия технических возможностей.

Ранее сообщалось, что выпускники 9 класса будут сдавать ОГЭ только по двум предметам – русскому языку и математике. ОГЭ по выбору в этом году не будет.