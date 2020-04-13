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Учебный год в Карелии для школьников не будет завершен досрочно

Новости. Общество
11:47, 14 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Министр образования Карелии Роман Голубев считает нецелесообразным досрочное завершение учебного года для учащихся 1-8 классов.

Об этом сегодня глава Минобраза региона сообщил на парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Будем ли мы досрочно завершать учебный год для 1-8 классов? Мы считаем это делать нецелесообразным, потому что в этом случае 55 тысяч детей, выйдя на каникулы, будут предоставлены сами себе. Считаем, что в целом есть возможность организации образовательного процесса для 71 тысячи школьников. Да, у некоторых есть технические проблемы, отсутствует интернет. Но в целом мы должны пройти этот путь вместе. Для нас это вызов. Но для учителей это возможность на практике освоить все современные дистанционные технологии", - сказал министр образования Карелии.

Также Роман Голубев отметил, что ЕГЭ для одиннадцатиклассников не отменяется, он будет проходить в традиционном режиме. Вопрос остается только по срокам проведения экзамена. Пока этот срок – с 8 июня.

Выпускники 9 класса будут сдавать ОГЭ только по двум предметам – русскому языку и математике. ОГЭ по выбору в этом году не будет.

"Также сейчас решается вопрос по ВПР. Изначально было рекомендовано проведение этих работ в онлайн-режиме. Но оказалось, что это невозможно. Рособрнадзор готовит определенные решения по ВПР, чтобы снизить нагрузку и на педагогов, и на детей. Наверное, понимая, что ВПР в этом году не самая актуальная задача", - отметил министр.

По словам главы Минобраза Карелии, сегодня рекомендуется выставлять школьникам оценки за 4 четверть по результатам трех четвертей, чтобы больше сконцентрироваться на новых темах, а в сентябре, начале нового учебного года, будет организовано повторение материала.

Напомним, школы Карелии с 7 апреля перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Учителя и родители школьников рассказали о проблемах, которые возникли в первые дни такой учебы.

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Комментарии

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Вася
2020-04-14 13:29:43
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ЗС
2020-04-14 13:03:02
А то, что нагрузка на учителей и детей неимоверная, - об этом министр образования Карелии подумал? И в компах детям, да и взрослым сидеть вредно. А сидеть приходится и тем и другим.
Провела сегодня три пары с 8 утра онлайн по видеосвязи на платформе zoom. Голова разрывается от боли. А еще перед экраном сидеть и сидеть, потому что завтра пары, и к ним готовиться надо. Потому что дистанционные курсы на онлайн-платформах срочно нужно создавать. И предыдущие задания по публикационной активности никто не отменял.
При дистанционном обучении урок должен быть сокращённым. Это бесспорно. Любой медик об этом скажет.
nae
2020-04-14 12:36:51
"Но в целом мы должны пройти этот путь вместе."
Главный вопрос - как??!! При нынешнем положении дел дистанционное обучение - это чистой воды профанация. Не готов никто, ни ученики, ни родители, ни учителя, ни техническое обеспечение. Как правило все обучение сводится к тому, что учителя дают ссылки на онлайн уроки, пишут задания, которые надо выполнить и отправить педагогу на почту, например. Но совершенно нет онлайн уроков самих учителей. Потому что это сделать не реально. По большому счёту, при дистанционном обучении, педагог должен работать с каждым учеником индивидуально. Этого нет и не будет. Невозможно технически наладить двухстороннюю связь в реальном времени между всеми учениками и учителем. Тогда о каком дистанционном обучении может идти речь? То, что сейчас происходит - это экстернат, а не дистанционное обучение. Не надо путать понятия. Я не знаю, как министр образования собирается проходить этот путь. Может быть ему что-то известно, чего не известно нам? Вполне возможно, но все равно не отпускают смутные сомнения, что уповает министр больше на русский авось (авось само рассосётся), чем на чётко разработанную программу действий.
Я
2020-04-14 12:10:35
Главное надо учесть если хоть один ребенок заразится в школе, то министра этого надо будет посадить лет на семь
Гость
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