Учебный год в Карелии для школьников не будет завершен досрочно

Министр образования Карелии Роман Голубев считает нецелесообразным досрочное завершение учебного года для учащихся 1-8 классов.

Об этом сегодня глава Минобраза региона сообщил на парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Будем ли мы досрочно завершать учебный год для 1-8 классов? Мы считаем это делать нецелесообразным, потому что в этом случае 55 тысяч детей, выйдя на каникулы, будут предоставлены сами себе. Считаем, что в целом есть возможность организации образовательного процесса для 71 тысячи школьников. Да, у некоторых есть технические проблемы, отсутствует интернет. Но в целом мы должны пройти этот путь вместе. Для нас это вызов. Но для учителей это возможность на практике освоить все современные дистанционные технологии", - сказал министр образования Карелии.

Также Роман Голубев отметил, что ЕГЭ для одиннадцатиклассников не отменяется, он будет проходить в традиционном режиме. Вопрос остается только по срокам проведения экзамена. Пока этот срок – с 8 июня.

Выпускники 9 класса будут сдавать ОГЭ только по двум предметам – русскому языку и математике. ОГЭ по выбору в этом году не будет.

"Также сейчас решается вопрос по ВПР. Изначально было рекомендовано проведение этих работ в онлайн-режиме. Но оказалось, что это невозможно. Рособрнадзор готовит определенные решения по ВПР, чтобы снизить нагрузку и на педагогов, и на детей. Наверное, понимая, что ВПР в этом году не самая актуальная задача", - отметил министр.

По словам главы Минобраза Карелии, сегодня рекомендуется выставлять школьникам оценки за 4 четверть по результатам трех четвертей, чтобы больше сконцентрироваться на новых темах, а в сентябре, начале нового учебного года, будет организовано повторение материала.

Напомним, школы Карелии с 7 апреля перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Учителя и родители школьников рассказали о проблемах, которые возникли в первые дни такой учебы.