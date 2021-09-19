Безработный в Карелии из-за долга едва не лишился 5 своих автомобилей

Судебные приставы ввели запрет на регистрацию 5 автомобилей жителя Карелии из-за неоплаченного долга в 32 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отделении судебных приставов Костомукши находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженностей по налогам, штрафам и коммунальным платежам на сумму 32 тысячи рублей.

По месту регистрации должник не был установлен, работы он также не имел. Однако выяснилось, что на мужчину были зарегистрированы 5 транспортных средств. Автомобили были объявлены в розыск, на их регистрацию был введен запрет. Приставы вычислили один из автомобилей, на котором ездил сам должник.

Приставы довели до жителя Костомукши информацию о исполнительном документе и объяснили последствия игнорирования оплаты долга. Не желая лишиться автомобилей, должник в тот же день погасил задолженность в полном объеме.