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Безработный в Карелии из-за долга едва не лишился 5 своих автомобилей

Новости. Общество
18:00, 20 Сентября 2021
фото: © imag.one

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Судебные приставы ввели запрет на регистрацию 5 автомобилей жителя Карелии из-за неоплаченного долга в 32 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отделении судебных приставов Костомукши находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженностей по налогам, штрафам и коммунальным платежам на сумму 32 тысячи рублей.

По месту регистрации должник не был установлен, работы он также не имел. Однако выяснилось, что на мужчину были зарегистрированы 5 транспортных средств. Автомобили были объявлены в розыск, на их регистрацию был введен запрет. Приставы вычислили один из автомобилей, на котором ездил сам должник.

Приставы довели до жителя Костомукши информацию о исполнительном документе и объяснили последствия игнорирования оплаты долга. Не желая лишиться автомобилей, должник в тот же день погасил задолженность в полном объеме.

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Комментарии

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karelets
2021-09-20 18:42:24
Безработный и неработающий весьма различные категории
Гость
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