Безработный житель Карелии обчистил кошелек у знакомой бабушки, теперь его судьбу решит суд

Уголовное дело о квартирной краже расследовано на севере Карелии.

В одном из поселков Калевальского района поздним октябрьским вечером пожилая женщина, которая не всегда запирала входную дверь, смотрела телевизор.

В этот момент на пороге возник непрошенный гость — 30-летний местный безработный житель. Ранее он бывал у пенсионерки — занимал деньги, а долг отдавал собранными ягодами в лесу. Следователи предположили, что мужчина подглядел, где именно хранятся сбережения пенсионерки.

Так, очутившись на этот раз в квартире, обвиняемый сообразил, что хозяйка, скорее всего, не услышит о его визите. Мужчина нашел в шкафчике на кухне кошелёк, украл его и скрылся. Пропажу денег — 5 200 рублей, а именно столько лежало в кошельке, бабушка обнаружила только на следующий день и даже не смогла предположить, кого можно подозревать.

Обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном. Сообщил, что потратил деньги сразу же после хищения в ближайшем сетевом магазине, а кошелёк выбросил. Его дальнейшую судьбу решит суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.