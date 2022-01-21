Безрогий бык тяжело травмировал работника монастырской фермы в Карелии

Работник фермы на Валааме с переломом ребер поступил в реанимацию в Петербурге.

Как стало известно 47news, утром 21 января в операционную петербургского НИИ им. Джанилидзе поступил работник фермы Валаамской обители по имени Виталий. Вечером предыдущего дня 58-летний мужчина пострадал от одного из монастырских быков. На его счастье, тот был безрогим.

«Бык не виноват, он находился в стойле, а работник полез к животному. Оно толкнуло его корпусом. Там узко, ударился об железное. Это не какое-то бешенство… Вот у нас пару лет назад был случай, — выпустили пару быков, они давай друг с другом играть, а в итоге кого видели, на того и неслись. Тут же — несчастный случай. У нас несколько быков. Не помню, как этого звать, но рогов у него нет», — рассказал 47news начальник Валаамской фермы отец Агапий.

О пострадавшем Виталии известно, что он попутешествовал по России, его тянуло то на Дальний Восток, то в суровую Республику Коми, а то на благословленный Русский Север в его архангельском варианте. За скотом на Валааме он следил не как трудник (что подразумевает определённую форму духовного развития), а просто как работник.

По информации 47news, изначально мужчину с переломом рёбер доставили с острова в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова в Петербурге, а оттуда — в реанимацию НИИ им. Джанилидзе. В настоящее время он находится в операционной.