Безвременно ушел из жизни легендарный врач Карелии

Скончался основатель рентгенохирургической службы республики Владимир Михеев.

В паблике Республиканской больницы им. В. А. Баранова сообщили печальную новость — из жизни ушел Заслуженный врач Республики Карелия, рентгенолог, основатель рентгенохирургической службы региона Владимир Борисович Михеев.

По словам коллег, Владимир Михеев был настоящим талисманом Республиканской больницы, проработав там 45 лет. За это время он проделал путь от санитара операционного блока до основоположника и руководителя самой современной высокотехнологичной и стремительно развивающейся специальности — эндоваскулярного лечения сердца и сосудов.

«Блестящий организатор, опытный специалист, высокоэрудированный практик, Владимир Борисович был неординарной личностью. Его клинические вердикты были безупречно выверены, точны и емки. И именно такую школу он создавал вокруг себя», — подчеркнули в паблике.

Большинство из выполняемых сегодня ангиографических исследований и эндоваскулярных операций впервые сделал и поставил на поток сам Владимир Михеев. Спектр его практической деятельности был невероятно широк, благодаря Владимиру Михееву в арсенале карельской медицины появилось множество новых возможностей.

Легендарный врач ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до своего 70-летия.

«Коллектив больницы приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. Прощание с Владимиром Михеевым состоится 17 февраля с 12.00 до 13.00 в траурном зале № 1 на улице Вольная, 4», — написали в паблике.